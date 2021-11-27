На Волині чоловіка увʼязнили на 7 років за переправлення ухилянта до Польщі

На Волині чоловіка увʼязнили на 7 років за переправлення ухилянта до Польщі
Шацький районний суд Волинської області виніс вирок 25-річному військовослужбовцю Івану Г. за переправлення ухилянта через кордон. Обвинувачений вчинив злочин після того, як самовільно залишив військову частину. За скоєне йому призначили 7 років і 1 місяць позбавлення волі.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 18 червня, у січні 2025 року обвинувачений за 7 тис. доларів пообіцяв провести військовозобовʼязаного через кордон поза офіційним пунктом пропуску до Польщі. Його клієнт співпрацював із правоохоронцями та заплатив імітаційними купюрами. Іван Г. супроводжував чоловіка автомобілем Renault Megane і був затриманий в районі села Голядин Ковельського району.

За даними слідства, обвинуваченого раніше судили за аналогічний злочин – у березні 2022 року він із двома спільниками намагався перевести через кордон девʼятьох чоловіків, які мали заплатити по 500 доларів. Організатори планували переправити ухилянтів через лінію інженерно-технічних споруд, використовуючи деревʼяні кладки, та в подальшому надувним човном переправити через річку до Польщі. Проте прикордонники викрили цю схему.

Іван Г. служить солдатом у Збройних силах України за контрактом, але наприкінці грудня самовільно покинув військову частину. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину. У минулому він неодноразово судимий – за незаконне придбання наркотиків, угон автомобіля і крадіжку. Суд урахував, що обвинувачений молодого віку, брав активну участь у територіальні самообороні села Грабове, допомагав військовим в облаштуванні позицій, патрулював населені пункти. Під час військової служби за контрактом отримав відзнаку командира бригади «За службу».

Суддя Наталія Жевнєрова визнала 25-річного волинянина винним за ч. 3 ст. 332 та ч. 5 ст. 407 КК України (незаконне переправлення через державний кордон України та самовільне залишення військової частини) й призначила 7 років 1 місяць позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: Волинь, кордон, суд
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