Звільненого з російського полону Тараненка, якого обвинувачують у дезертирстві, відправили під варту

Звільненого з російського полону Тараненка, якого обвинувачують у дезертирстві, відправили під варту
Чечелівський районний суд Дніпра 20 червня відправив під варту на два місяці військового Анатолія Тараненка, якого звільнили з російського полону у травні. За даними слідства, він ще у 2021 році перейшов на бік окупантів.

Про це hromadske повідомило джерело в правоохоронних органах.

Тараненка відправили під варту із можливістю внесення застави розміром 908 400 гривень.

У разі внесення застави на Тараненка покладуть обов’язки: прибувати до прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, у якому він зареєстрований чи де проживає; повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання та інше.

Тараненка обвинувачують у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України) та привласненні військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ). За це йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Більше про Тараненка

51-річний Анатолій Тараненко родом із Полтавщини. Староста села Буняківка та дружина чоловіка розповідали, що Анатолій пішов на війну добровільно у 2015 році. За словами дружини, він підписав контракт, щоб сплачувати аліменти, але так і не робив цього.

Кримінальну справу проти Тараненка порушили 29 січня 2021 року, наступного дня після того, як він, за даними слідства, перейшов на бік противника. На той час він служив механіком-водієм бойової машини піхоти.

Після переходу на бік противника Тараненко розповідав російським пропагандистам, що в українській армії його били та відбирали в нього їжу, а також звинувачував ЗСУ в обстрілах Донеччини. Чоловік стверджував, що «не збирається повертатися в Україну», а в лютому 2021 року він зник з інформаційного простору.

Однак 25 травня, під час другого етапу обміну військовополонених у форматі «тисяча на тисячу», обличчя Анатолія Тараненка знову з’явилося в медіапросторі. У ньому впізнали українського дезертира з російських пропагандистських сюжетів. У червні суд у Дніпрі призначив слухання по суті у справі Тараненка.

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Теги: полон, росія
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