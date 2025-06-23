Україна повернула тіла трьох окупантів, які росіяни передала в рамках обміну

Україна повернула тіла трьох окупантів, які росіяни передала в рамках обміну
Росії вже повернули три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріації у 2025 році разом з тілами загиблих українських захисників.

Про повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише LB.ua.

"Росіянам тіла передаються тільки після 100% підтвердження збігу. Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння", – зазначив він.

Перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе також повідомив, що згідно з оглядами є інформація про 20 тіл російських військових, які були передані Україні під час репатріацій.

На уточнююче запитання, про який період часу йдеться, Клименко повідомив, що ці 20 тіл російських військових були передані до України під час репатріацій у 2025 році.

16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям. Повідомлялося, що Україна повернула 6057 тіл.

При цьому Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців.

В МВС заявили, що ідентифікують тіла російських військових і передадуть їх Росії.

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Теги: Росія, війна
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