Росіяни вдарили по навчальному закладі на Одещині: під завалами можуть бути люди

Росіяни вдарили по навчальному закладі на Одещині: під завалами можуть бути люди
Ворог атакував місто Білгород-Дністровський балістикою.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було", - йдеться в повідомленні.

Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

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Теги: Росія, війна
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