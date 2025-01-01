Росіяни вдарили по навчальному закладі на Одещині: під завалами можуть бути люди





Про це Олег Кіпер.



"Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було", - йдеться в повідомленні.



Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть.



Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

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