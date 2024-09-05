Прикинувся без свідомості: у Волинському ТЦК прокоментували затримання чоловіка у Луцьку на Гнідавській

23 червня на вулиці Гнідавській у Луцьку проводилися планові заходи з перевірки військово-облікових документів, повідомляють у Волинському ТЦК та СП."Під час перевірки один із чоловіків, до якого звернулися військовослужбовці, раптово почав тікати. Після того, як його наздогнали, він почав імітувати втрату свідомості. Водночас, вже перебуваючи у транспортному засобі, його свідомість одразу повернулась.Громадянину було запропоновано прибути до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії", - зазначають у ТЦК.На цей час вказаний громадянин проходить ВЛК, скарг щодо свого самопочуття не має.За результатами проходження ВЛК буде ухвалене рішення щодо придатності даного громадянина до військової служби.