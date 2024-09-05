Прикинувся без свідомості: у Волинському ТЦК прокоментували затримання чоловіка у Луцьку на Гнідавській
Сьогодні, 15:13
23 червня на вулиці Гнідавській у Луцьку проводилися планові заходи з перевірки військово-облікових документів, повідомляють у Волинському ТЦК та СП.
"Під час перевірки один із чоловіків, до якого звернулися військовослужбовці, раптово почав тікати. Після того, як його наздогнали, він почав імітувати втрату свідомості. Водночас, вже перебуваючи у транспортному засобі, його свідомість одразу повернулась.
Громадянину було запропоновано прибути до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії", - зазначають у ТЦК.
На цей час вказаний громадянин проходить ВЛК, скарг щодо свого самопочуття не має.
За результатами проходження ВЛК буде ухвалене рішення щодо придатності даного громадянина до військової служби.
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"Під час перевірки один із чоловіків, до якого звернулися військовослужбовці, раптово почав тікати. Після того, як його наздогнали, він почав імітувати втрату свідомості. Водночас, вже перебуваючи у транспортному засобі, його свідомість одразу повернулась.
Громадянину було запропоновано прибути до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії", - зазначають у ТЦК.
На цей час вказаний громадянин проходить ВЛК, скарг щодо свого самопочуття не має.
За результатами проходження ВЛК буде ухвалене рішення щодо придатності даного громадянина до військової служби.
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