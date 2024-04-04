24-річного лучанина, який зник три дні тому, знайшли мертвим

24-річного лучанина, який зник три дні тому, знайшли мертвим
Поліцейські знайшли тіло без ознак життя зниклого 24-річного лучанина - Ксендзика Михайла Андрійовича.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, оперативно-розшукові заходи тривали три доби. У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.

Поліцейські, представники громадських формувань та інші рухались маршрутом хлопця, прочісували всю прилеглу територію, переглядали гігабайти відео з камер.

23 червня, близько 13 години, поблизу Гнідавського болота знайдено тіло хлопця.

Попередньо, він скоїв самогубство.

Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.

Тривають першочергові слідчі дії.

24-річного лучанина, який зник три дні тому, знайшли мертвим


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Теги: лучанин, розшук, поліція
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