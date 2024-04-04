24-річного лучанина, який зник три дні тому, знайшли мертвим
Сьогодні, 14:28
Поліцейські знайшли тіло без ознак життя зниклого 24-річного лучанина - Ксендзика Михайла Андрійовича.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, оперативно-розшукові заходи тривали три доби. У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.
Поліцейські, представники громадських формувань та інші рухались маршрутом хлопця, прочісували всю прилеглу територію, переглядали гігабайти відео з камер.
23 червня, близько 13 години, поблизу Гнідавського болота знайдено тіло хлопця.
Попередньо, він скоїв самогубство.
Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.
Тривають першочергові слідчі дії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, оперативно-розшукові заходи тривали три доби. У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.
Поліцейські, представники громадських формувань та інші рухались маршрутом хлопця, прочісували всю прилеглу територію, переглядали гігабайти відео з камер.
23 червня, близько 13 години, поблизу Гнідавського болота знайдено тіло хлопця.
Попередньо, він скоїв самогубство.
Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.
Тривають першочергові слідчі дії.
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