24-річного лучанина, який зник три дні тому, знайшли мертвим

Поліцейські знайшли тіло без ознак життя зниклого 24-річного лучанина -Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо,. У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.Поліцейські, представники громадських формувань та інші рухались маршрутом хлопця, прочісували всю прилеглу територію, переглядали гігабайти відео з камер.23 червня, близько 13 години, поблизу Гнідавського болота знайдено тіло хлопця.Попередньо, він скоїв самогубство.Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.Тривають першочергові слідчі дії.