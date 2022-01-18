У Луцьку безвісти зник 24-річний хлопець: мама вже декілька днів шукає сина

У Луцьку безвісти зник 24-річний хлопець: мама вже декілька днів шукає сина
Лучанка Олена Поліщук декілька днів розшукує свого сина.

Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.

Хлопця звати Михайло. Йому – 24 роки.

У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він нібито вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.

Прикмети: зріст 186 см, худорлявий, завжди в окулярах, оправа чорна. Був одягнений в чорну футболку з білими пальмами, сині джинси, сірі кросівки.

Відомо, що мати хлопця написала заяву в поліцію. Усіх, хто будь-що знає про місцезнаходження її сина, просить телефонувати за номером: 0950028418.

"Хлопець не в ТЦК", – повідомила лучанка.

У Луцьку безвісти зник 24-річний хлопець: мама вже декілька днів шукає сина
У Луцьку безвісти зник 24-річний хлопець: мама вже декілька днів шукає сина

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Теги: Луцьк, розшук, хлопець
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