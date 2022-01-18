У Луцьку безвісти зник 24-річний хлопець: мама вже декілька днів шукає сина

Олена Поліщук декілька днів розшукує свого сина.



Про це



Хлопця звати Михайло. Йому – 24 роки.



У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він нібито вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.



Прикмети: зріст 186 см, худорлявий, завжди в окулярах, оправа чорна. Був одягнений в чорну футболку з білими пальмами, сині джинси, сірі кросівки.



Відомо, що мати хлопця написала заяву в поліцію. Усіх, хто будь-що знає про місцезнаходження її сина, просить телефонувати за номером: 0950028418.



"Хлопець не в ТЦК", – повідомила лучанка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкадекілька днів розшукує свого сина.Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.Хлопця звати Михайло. Йому – 24 роки.У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він нібито вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.зріст 186 см, худорлявий, завжди в окулярах, оправа чорна. Був одягнений в чорну футболку з білими пальмами, сині джинси, сірі кросівки.Відомо, що мати хлопця написала заяву в поліцію. Усіх, хто будь-що знає про місцезнаходження її сина, просить телефонувати за номером: 0950028418."Хлопець не в ТЦК", – повідомила лучанка.

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