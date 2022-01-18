У Луцьку безвісти зник 24-річний хлопець: мама вже декілька днів шукає сина
Сьогодні, 10:02
Лучанка Олена Поліщук декілька днів розшукує свого сина.
Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.
Хлопця звати Михайло. Йому – 24 роки.
У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він нібито вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.
Прикмети: зріст 186 см, худорлявий, завжди в окулярах, оправа чорна. Був одягнений в чорну футболку з білими пальмами, сині джинси, сірі кросівки.
Відомо, що мати хлопця написала заяву в поліцію. Усіх, хто будь-що знає про місцезнаходження її сина, просить телефонувати за номером: 0950028418.
"Хлопець не в ТЦК", – повідомила лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньПост.
Хлопця звати Михайло. Йому – 24 роки.
У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він нібито вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері, мав йти маршрутом: вулиця Львівська – перетин із Даньшина – дворами до магазину «Щедрик» на Потебні – далі по вулиці Гнідавській до Данила Галицького.
Прикмети: зріст 186 см, худорлявий, завжди в окулярах, оправа чорна. Був одягнений в чорну футболку з білими пальмами, сині джинси, сірі кросівки.
Відомо, що мати хлопця написала заяву в поліцію. Усіх, хто будь-що знає про місцезнаходження її сина, просить телефонувати за номером: 0950028418.
"Хлопець не в ТЦК", – повідомила лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині авто збило бабусю з онучкою
Сьогодні, 10:11
У Луцьку безвісти зник 24-річний хлопець: мама вже декілька днів шукає сина
Сьогодні, 10:02
Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Величку
Сьогодні, 09:50