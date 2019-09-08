Небачена жорстокість: на Волині невідомі зловмисники спалили собаку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



22 червня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, 1960 року народження, про те, що поблизу с. Низкиничі вона виявила свого спаленого собаку.



На місці поліцейські провели огляд місця події, зібрали речові докази.



Тривають слідчі дії, встановлюються обставини злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську розслідують факт жорстокого поводження з твариною.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.22 червня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, 1960 року народження, про те, що поблизу с. Низкиничі вона виявила свого спаленого собаку.На місці поліцейські провели огляд місця події, зібрали речові докази.Тривають слідчі дії, встановлюються обставини злочину.

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