Ракета, що вдарила по будинку в Києві, знову пробила аж до підвалу, — Клименко





Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає кореспондент



Попередньо, росіяни били балістичною ракетою. Будинок повністю знищений, бо також йдеться про порушення конструкцій у сусідньому підʼїзді.



На місці удару в Шевченківському районі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть бути ще 3 людини.



Нагадаємо, одна з балістичних ракет, які війська рф запустили вночі 17 червня, поцілила в багатоповерхівку в Солом'янському районі й так само зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.



Унаслідок того удару по столиці загинули 28 людей, ще 142 людини були поранені.



Більше про нічну атаку



У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.



Ворог поцілив у житловий будинок у Шевченківському районі. Окупанти також поцілили по Святошинському, Дарницькому, Подільському та Голосіївському районах.



Станом на день 23 червня відомо про 7 загиблих та 31 пораненого.



Також ворог обстріляв Київщину. Під прицілом опинилися Білоцерківський, Бучанський та Бориспільський райони. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 8 зазнали поранень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! російська ракета, яка поцілила по житловому будинку в Києві під час атаки вранці 23 червня, провалилася до підвалу. Так само сталося й під час удару по столичній багатоповерхівці 17 червня.Про це розповів міністр внутрішніх справ, передає кореспондент hromadske Попередньо, росіяни били балістичною ракетою. Будинок повністю знищений, бо також йдеться про порушення конструкцій у сусідньому підʼїзді.На місці удару в Шевченківському районі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть бути ще 3 людини.Нагадаємо, одна з балістичних ракет, які війська рф запустили вночі 17 червня, поцілила в багатоповерхівку в Солом'янському районі й так само зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.Унаслідок того удару по столиці загинули 28 людей, ще 142 людини були поранені.У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.Ворог поцілив у житловий будинок у Шевченківському районі. Окупанти також поцілили по Святошинському, Дарницькому, Подільському та Голосіївському районах.Станом на день 23 червня відомо про 7 загиблих та 31 пораненого.Також ворог обстріляв Київщину. Під прицілом опинилися Білоцерківський, Бучанський та Бориспільський райони. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 8 зазнали поранень.

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