У Луцьку - аварія за участі тролейбуса та двох автівок

У Луцьку сталася ДТП за участі тролейбуса та двох легкових автомобілів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Гнідавській.З’ясувалося, що водій тролейбуса не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який рухався попереду, який по інерції зіткнувся з автомобілем Lexus, який виїжджав з другорядної дороги.На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, однак транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.