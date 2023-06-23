У Луцьку - аварія за участі тролейбуса та двох автівок
Сьогодні, 12:47
У Луцьку сталася ДТП за участі тролейбуса та двох легкових автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Гнідавській.
З’ясувалося, що водій тролейбуса не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який рухався попереду, який по інерції зіткнувся з автомобілем Lexus, який виїжджав з другорядної дороги.
На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, однак транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Гнідавській.
З’ясувалося, що водій тролейбуса не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який рухався попереду, який по інерції зіткнувся з автомобілем Lexus, який виїжджав з другорядної дороги.
На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, однак транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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