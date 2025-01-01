Спека в Луцьку знову оновила історичний рекорд

рекорд максимальної температури.



Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики повідомили про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.



За даними спостережень метеостанції, 7 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,1°С



Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2012 році і становило +33,7°С.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 7 липня, синоптики зареєстрували в обласному центрі Волині новийПро це в телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики повідомили про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.За даними спостережень метеостанції, 7 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,1°СПопереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2012 році і становило +33,7°С.

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