Спека в Луцьку знову оновила історичний рекорд
Сьогодні, 11:03
Учора, 7 липня, синоптики зареєстрували в обласному центрі Волині новий рекорд максимальної температури.
Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики повідомили про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 7 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,1°С
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2012 році і становило +33,7°С.
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Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики повідомили про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 7 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,1°С
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2012 році і становило +33,7°С.
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