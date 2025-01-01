Спека в Луцьку знову оновила історичний рекорд

Спека в Луцьку знову оновила історичний рекорд
Учора, 7 липня, синоптики зареєстрували в обласному центрі Волині новий рекорд максимальної температури.

Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики повідомили про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.

За даними спостережень метеостанції, 7 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,1°С

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2012 році і становило +33,7°С.

Спека в Луцьку знову оновила історичний рекорд

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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