Волиняни матимуть сталий мобільний зв'язок навіть у разі знеструмлень

Під час оперативної наради при начальникові Волинської ОВА начальник відділу цифрового розвитку, цифрових транcформацій і цифровізації Віталій Кривчук розповів, що Волинь – лідер із забезпечення станцій мобільного зв’язку резервними джерелами живлення.

Про це повідомили у Волинській обласній раді, пишуть Волинські новини.

Під час відсутності електропостачання сталий зв’язок від від чотирьох до шести годин гарантують усі без винятку вежі стільникової мережі, а три чверті з них обладнані дизель-генераторами, які спроможні забезпечити живлення на 6-8 годин.

Оператори мобільного зв’язку запевнили, що сформовано резерв палива, а також створено достатньо груп для обслуговування агрегатів альтернативного електропостачання під час блекаутів.

Обговорили учасники наради і проблемні питання пасажирських перевезень в області. За словами заступниці керівника відділу транспорту та пасажирських перевезень управління інфраструктури ОВА Тетяни Матвійчук, останнім часом від перевізників почали надходити заяви про відмови від обслуговування окремих напрямків сполучення. Основні причини – брак водіїв та збитковість маршрутів. Тож повторно оголошено конкурси на здійснення пасажирських перевезень.

Посадовиця також зазначила, що на базі РВА заплановано консультації за участю голів громад та перевізників з оптимізації транспортної мережі області, аби усе ж задовольнити і потреби пасажирів, і інтереси перевізників. Очільники громад нарікають, що на ситуацію негативно впливають і нелегальні перевезення.

Начальник ОВА Іван Рудницький наголосив на важливості забезпечення мешканців області регулярним сполученням з центрами громад, іншими населеними пунктами, тож доручив до 15 листопада опрацювати пропозиції громад щодо пасажирських маршрутів. Окреме звернення буде надіслано і до правоохоронців та «Укртрансбезпеки» щодо контролю за нелегальними пасажирськими перевезеннями.

