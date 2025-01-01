У Раді анонсували старт програми забезпечення ВПО житлом у селах

За підсумками розгляду в першому читанні проєкту держбюджету 2026 року ухвалено правку збільшити на один мільярд гривень допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам. Додатково запропоновано 500 млн грн на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України, пише Економічна правда.

"У документі врахували збільшення видатків на 1,5 мільярда на підтримку ВПО", – зазначив член парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко.

"Війна триває дванадцятий рік. У нас є переселенці з Луганська, з Донецька, з Криму, які чекають від держави компенсацію за своє втрачене житло. І наразі немає механізму, щоб ці люди хоча б щось отримати", – сказав він.

"Однак Міністерство розвитку громад і територій анонсує, що наступного року почнуться перші виплати допомоги людям з окупованих територій, але поки це стосуватиметься громадян зі статусом учасника бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою під час військових дій", – зазначив народний депутат.

Він додав, що компенсації потрібні й тим українцям, які вже не мають куди повертатися навіть після закінчення війни, адже країна-агресор знищила їхні населені пункти.

"Фізично цих міст вже не існує. І наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах – це один із дієвих варіантів, тому що вартість таких будинків 120-300 тисяч гривень", – пояснив голова комітету.

"Тобто ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей. Я дякую всім, хто підтримав нашу правку, також я дякую уряду, який зацікавився нашою ідеєю", - підсумував Ткаченко.

