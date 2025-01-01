Щвеція хоче побудувати в Україні завод збирання винищувачів Gripen
Сьогодні, 23:19
В межах угоди про закупівлю 150 літаків-винищувачів Gripen шведська компанія Saab готова відкрити завод кінцевого збирання літаків Gripen в Україні.
Про це повідомляє Бабель, посилаючись на Financial Times.
В інтерв’ю виданню гендиректор Saab Мікаел Юганссон заявив, що контракт з Україною збільшить потреби компанії в потужностях для виробництва приблизно вдвічі.
«Під час війни це не так просто, але було б чудово створити в Україні потужності принаймні для кінцевого збирання та випробувань, а можливо, і для часткового виробництва», — наголосив Юганссон.
Оборонна компанія також планує збільшити виробництво винищувачів у Бразилії, Канаді та ЄС. Зокрема, Saab вже інвестувала у виробництво близько 20—30 Gripen на рік для Бразилії.
Чим корисні винищувачі Gripen для України?
На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні.
Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000—8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.
Видання The Guardian повідомляло, що Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів.
Перші літаки Gripen від Швеції Київ отримає вже у 2026 році, повідомляв президент України Володимир Зеленський. На думку прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, це дасть змогу побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Бабель, посилаючись на Financial Times.
В інтерв’ю виданню гендиректор Saab Мікаел Юганссон заявив, що контракт з Україною збільшить потреби компанії в потужностях для виробництва приблизно вдвічі.
«Під час війни це не так просто, але було б чудово створити в Україні потужності принаймні для кінцевого збирання та випробувань, а можливо, і для часткового виробництва», — наголосив Юганссон.
Оборонна компанія також планує збільшити виробництво винищувачів у Бразилії, Канаді та ЄС. Зокрема, Saab вже інвестувала у виробництво близько 20—30 Gripen на рік для Бразилії.
Чим корисні винищувачі Gripen для України?
На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні.
Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000—8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.
Видання The Guardian повідомляло, що Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів.
Перші літаки Gripen від Швеції Київ отримає вже у 2026 році, повідомляв президент України Володимир Зеленський. На думку прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, це дасть змогу побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Щвеція хоче побудувати в Україні завод збирання винищувачів Gripen
Сьогодні, 23:19
Чи буде на Волині мобільний зв'язок під час блекауту
Сьогодні, 21:17
Через хворобу у лікарні помер воїн з Волині Михайло Мельник
Сьогодні, 20:35