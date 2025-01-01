Поліція на Волині знайшла підлітка, який пішов по гриби і зник

Поліція на Волині знайшла підлітка, який пішов по гриби і зник
Правоохоронці розшукали на Волині 16-річного Максима, який півшов по гриби до лісу та не повернувся.

Про це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Нагадаємо, поліцейські розшукували 16-річного жителя села Щитинь, який пішов до лісу по гриби та не повернувся.

Завдяки злагодженим і ефективним пошуковим заходам неповнолітнього розшукали.

Жертвою протиправних дій він не став.

Його життю наразі нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік пограбував пенсіонерку та втік на авто
Сьогодні, 10:00
Останні дні жовтня: після дощів і холоду на Волинь прийде потепління
Сьогодні, 09:31
Поліція на Волині знайшла підлітка, який пішов по гриби і зник
Сьогодні, 09:17
Ця зима може стати вирішальною для України, - глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 09:14
Суд на Волині конфіскував авто, які продавали замість передачі ЗСУ
Сьогодні, 09:00
Медіа
відео
1/8