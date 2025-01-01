Поліція на Волині знайшла підлітка, який пішов по гриби і зник

Правоохоронці розшукали на Волині 16-річного Максима, який півшов по гриби до лісу та не повернувся.Про це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський районний відділ поліції.Нагадаємо, поліцейські розшукували 16-річного жителя села Щитинь, який пішов до лісу по гриби та не повернувся.Завдяки злагодженим і ефективним пошуковим заходам неповнолітнього розшукали.Жертвою протиправних дій він не став.Його життю наразі нічого не загрожує.