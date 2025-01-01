Мерія повідомила, коли в Луцьку увімкнуть опалення

відновлять подачу теплоносія.



Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.



Як ідеться у повідомленні, рішення про відновлення опалювального сезону ухвалили сьогодні, 28 жовтня, члени виконавчого комітету під час дистанційного позачергового засідання виконкому.



Спочатку теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади.



Із моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох діб +8°С та нижче у Луцьку

