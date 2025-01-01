Мерія повідомила, коли в Луцьку увімкнуть опалення
Сьогодні, 10:00
Із моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох діб +8°С та нижче у Луцьку відновлять подачу теплоносія.
Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
Як ідеться у повідомленні, рішення про відновлення опалювального сезону ухвалили сьогодні, 28 жовтня, члени виконавчого комітету під час дистанційного позачергового засідання виконкому.
Спочатку теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади.
