Підтвердили загибель волинянина у бою на Курщині
Сьогодні, 11:34
Підтверджено трагічну звістку — у російсько-українській війні загинув мешканець Турійська, військовослужбовець Володимир Матусевич.
Про це у фейсбуці повідомила Турійська громада.
Загибель воїна підтверджено завдяки ДНК-експертизі. Останній бій солдат прийняв на Курщині, до кінця залишаючись відданим військовій присязі. Із 19 січня 2025 року Володимир вважався безвісти зниклим.
У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу з 28 по 30 жовтня.
«Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та всім, хто знав і любив Володимира. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті вдячних земляків. Про чин поховання повідомимо додатково. Вічна слава і шана Герою України!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Турійська громада.
Загибель воїна підтверджено завдяки ДНК-експертизі. Останній бій солдат прийняв на Курщині, до кінця залишаючись відданим військовій присязі. Із 19 січня 2025 року Володимир вважався безвісти зниклим.
У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу з 28 по 30 жовтня.
«Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та всім, хто знав і любив Володимира. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті вдячних земляків. Про чин поховання повідомимо додатково. Вічна слава і шана Герою України!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель волинянина у бою на Курщині
Сьогодні, 11:34
ДБР затримало ексочільника «Укренерго» Кудрицького
Сьогодні, 11:18
На Волині підліток на мотоциклі врізався у стовп і загинув
Сьогодні, 11:16
Мерія повідомила, коли в Луцьку увімкнуть опалення
Сьогодні, 10:10