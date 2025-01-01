Підтвердили загибель волинянина у бою на Курщині

Підтверджено трагічну звістку — у російсько-українській війні загинув мешканець Турійська, військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомила Турійська громада.Загибель воїна підтверджено завдяки ДНК-експертизі. Останній бій солдат прийняв на Курщині, до кінця залишаючись відданим військовій присязі. Із 19 січня 2025 року Володимир вважався безвісти зниклим.У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу з 28 по 30 жовтня.«Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та всім, хто знав і любив Володимира. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті вдячних земляків. Про чин поховання повідомимо додатково. Вічна слава і шана Герою України!» - зазначили у громаді.