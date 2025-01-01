У лікарні обірвалося життя Героя Михайла Мельника із Волині
Сьогодні, 12:30
Військовослужбовець Михайло Мельник із села Чаруків відійшов у вічність після тривалої хвороби у медичному закладі Волині.
Про це повідомляє Городищенська громада.
Прощання та похорон відбудуться в середу, 29 жовтня 2025 року.
О 10:00 кортеж з тілом покійного вирушить від Волинського бюро судово-медичної експертизи до села Чаруків.
У храмі святої Параскеви відбудеться заупокійна служба, після якої Михайла Миколайовича поховають на місцевому цвинтарі села Чаруків.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав», - зазначили у сільраді.
У Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.
