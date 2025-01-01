У лікарні обірвалося життя Героя Михайла Мельника із Волині

Військовослужбовецьіз села Чаруків відійшов у вічність після тривалої хвороби у медичному закладі Волині.Про це повідомляє Городищенська громада.Прощання та похорон відбудуться в середу, 29 жовтня 2025 року.О 10:00 кортеж з тілом покійного вирушить від Волинського бюро судово-медичної експертизи до села Чаруків.У храмі святої Параскеви відбудеться заупокійна служба, після якої Михайла Миколайовича поховають на місцевому цвинтарі села Чаруків.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав», - зазначили у сільраді.У Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.