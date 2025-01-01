Україна планує сформувати флот із 250 сучасних літаків

Україна планує сформувати флот із 250 сучасних літаків
Україна працює над масштабною програмою розвитку бойової авіації. Мета — сформувати флот із 250 сучасних літаків.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, цитує «РБК-Україна».

Нині Україна веде паралельні переговори зі Швецією, Францією та США щодо трьох типів бойових літаків. Йдеться про F-16, шведські Gripen та французькі Rafale.

Зеленський назвав ці три платформи оптимальним вибором для України «з урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога».

Президент підкреслив, що в пріоритеті для України — шведські Gripen, адже їхнє обслуговування є найдешевшим, а навчання пілотів на них займає лише близько шести місяців. Крім того, ці літаки можуть злітати навіть з автомобільних трас і сумісні з більшістю типів озброєння, які використовує Україна.

«Щодо Gripen — на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна — ракети й іншу зброю, — це все можна туди почепити», — сказав Зеленський.

Він нагадав, що вже є попередні домовленості зі Швецією щодо постачання та локалізації виробництва 150 літаків Gripen. Нагадаємо, гендиректор шведської оборонної компанії Saab заявив про готовність відкрити в Україні завод кінцевого складання в межах угоди про Gripen.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, літаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Країни Балтії потайки заправляють «тіньовий флот» росії
Сьогодні, 13:05
У лікарні обірвалося життя Героя Михайла Мельника із Волині
Сьогодні, 12:30
Україна планує сформувати флот із 250 сучасних літаків
Сьогодні, 12:09
Підтвердили загибель волинянина у бою на Курщині
Сьогодні, 11:34
ДБР затримало ексочільника «Укренерго» Кудрицького
Сьогодні, 11:18
Медіа
відео
1/8