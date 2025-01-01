Україна планує сформувати флот із 250 сучасних літаків





Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, цитує



Нині Україна веде паралельні переговори зі Швецією, Францією та США щодо трьох типів бойових літаків. Йдеться про F-16, шведські Gripen та французькі Rafale.



Зеленський назвав ці три платформи оптимальним вибором для України «з урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога».



Президент підкреслив, що в пріоритеті для України — шведські Gripen, адже їхнє обслуговування є найдешевшим, а навчання пілотів на них займає лише близько шести місяців. Крім того, ці літаки можуть злітати навіть з автомобільних трас і сумісні з більшістю типів озброєння, які використовує Україна.



«Щодо Gripen — на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна — ракети й іншу зброю, — це все можна туди почепити», — сказав Зеленський.



Він нагадав, що вже є попередні домовленості зі Швецією щодо постачання та локалізації виробництва 150 літаків Gripen. Нагадаємо, гендиректор шведської оборонної компанії Saab заявив про готовність відкрити в Україні завод кінцевого складання в межах угоди про Gripen.

