Справжнє диво – в чистому серці та вірності своїй мрії: огляд вистав у Луцьку 29 жовтня – 2 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 29 жовтня до 2 листопада.



На перетині психологічного реалізму й містичного трилера постає історія, де від жадання до одержимості – лише один крок. Написана 1888 року, цю п’єсу вважають одним із найяскравіших зразків натуралістичної драми кінця XIX століття.



У середу, 29 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Ця психологічна драма без антракту – це напружена історія про пристрасть, владу і межі, які розділяють людей різних станів. Збуджена ніччю танців і веселощів, Жюлі розпочинає небезпечну гру зі своїм лакеєм Жаном. Але ця гра виходить далеко за межі звичайного бажання – тут руйнуються соціальні бар’єри, стираються моральні орієнтири, а відповідальність невідворотно наздоганяє кожного.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



На глядачів чекають шалені пристрасті, ситуації на межі життя і смерті, несподівані повороти й неповторний французький гумор!



У четвер, 30 жовтня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



У Парижі з кожного вікна видно Ейфелеву вежу, а кожен парижанин — художник і спокусник. Це всім відомо. Серж Дюбуа – саме такий: митець, чутлива натура і звабник, який, здається, знає відповідь на одвічне запитання: «Чого хоче жінка?» Його майстерня бачила не одну історію кохання. Але чим закінчиться нова амурна пригода? Це – загадка.



Сюрреалістична комедія-гротеск про бажання, страх і непередбачуваність життя.



У п’ятницю, 31 жовтня, о 18:00, на камерній сцені – «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Постановка розповідає про жінку, яка прагне ідеального «першого разу» і детально планує кожну дрібницю, але реальність вносить свої корективи. За фасадом гумору й абсурду вистава досліджує тему контролю, невпевненості та людських масок. Це історія про те, як очікування зіштовхуються з правдою життя – іноді болісною, але чесною.



Легка комедія про плутанину сердець, честолюбство і людську слабкість. Це дотепна історія про те, як любов здатна перемогти навіть найстриманіших і найвпертіших.



У суботу ввечері, 1 листопада, о 17:00, на основній сцені – музична комедія на три дії «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з 2 антрактами, 15-20 хвилин).



У домі старого майора збираються його друзі-гусари, щоб спокійно відпочити, але все перевертається, коли приїжджають його сестри з юною Зосею. Між жартами, інтригами та недоречними залицяннями розгортається гра почуттів і самолюбства.



Яскрава музична казка за мотивами східної легенди про хлопця, який знаходить чарівну лампу.



У неділю, 2 листопада, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Аладдін – звичайний юнак, мрійливий і добрий, що потрапляє у вир пригод після зустрічі з підступним чаклуном. Викликавши могутнього Джина, герой отримує шанс здійснити свої бажання, але водночас проходить випробування на щирість, сміливість і любов. Це добра, дотепна історія про те, що справжнє диво – не в магії, а в чистому серці та вірності своїй мрії.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Дотепна постановка про любов, натхнення та людські слабкості.



У неділю ввечері, 2 листопада, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Головний герой, драматург, раптом зустрічає свою вигадану героїню Вероніку, і ця зустріч перевертає його життя догори дриґом. Між вигаданим і реальним розгортається історія про пристрасті, ілюзії та пошук справжніх почуттів. Це вистава, що дарує сміх, іронію й трохи «корвалолу» для зворушеного серця.



