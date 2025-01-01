На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей
Сьогодні, 10:03
У місті Володимирі на пожежі виявлено двох загиблих людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора о 18:08 хвилин до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в місті Володимирі на вул. Устилузькій.
Вогнеборці чергової варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста по прибуттю негайно провела розвідку пожежі та в кухні будинку виявили тіла двох людей.
Допомогти їм було вже неможливо.
Встановлено, що загиблі 1972 року народження (жіночої статі) та 1969 року народження (чоловічої статі).
Причина пожежі встановлюються.
Ліквідація пожежі о 18:52.
Вогнем пошкоджено майно в одній з кімнат, будинок від вогню вдалося врятувати.
