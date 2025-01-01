На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей

У місті Володимирі на пожежі виявлено двох загиблих людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора о 18:08 хвилин до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в місті Володимирі на вул. Устилузькій.Вогнеборці чергової варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста по прибуттю негайно провела розвідку пожежі та в кухні будинку виявили тіла двох людей.Допомогти їм було вже неможливо.Встановлено, що загиблі 1972 року народження (жіночої статі) та 1969 року народження (чоловічої статі).Причина пожежі встановлюються.Ліквідація пожежі о 18:52.Вогнем пошкоджено майно в одній з кімнат, будинок від вогню вдалося врятувати.