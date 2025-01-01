На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей

На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей
У місті Володимирі на пожежі виявлено двох загиблих людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора о 18:08 хвилин до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в місті Володимирі на вул. Устилузькій.

Вогнеборці чергової варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста по прибуттю негайно провела розвідку пожежі та в кухні будинку виявили тіла двох людей.

Допомогти їм було вже неможливо.

Встановлено, що загиблі 1972 року народження (жіночої статі) та 1969 року народження (чоловічої статі).

Причина пожежі встановлюються.

Ліквідація пожежі о 18:52.

Вогнем пошкоджено майно в одній з кімнат, будинок від вогню вдалося врятувати.
На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей
На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей
На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія заявила про готовність відновити переговори з Україною в Стамбулі
Сьогодні, 10:27
На Волині під час пожежі будинку загинули двоє людей
Сьогодні, 10:03
Автівка збила двох людей на переході в центрі Луцька
Сьогодні, 10:00
Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції
Сьогодні, 09:41
Окупанти захопили три населені пункти на Запоріжжі, - Сирський
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8