Окупанти захопили три населені пункти на Запоріжжі, - Сирський





Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише



Він розповів, що наразі росіяни найактивніші на Покровському напрямку, де 11 листопада відбулося близько 40% боїв. Окупанти стабільно зазнають значних втрат там, каже Сирський.



Крім того, війська рф підвищили активність у Запорізькій області. Там окупанти для інфільтрації між українськими позиціями використовують погодні умови — густий туман.



Зокрема, повідомив головком, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де росіяни в ході жорстких боїв просунулися вперед і захопили три населені пункти.



Бійці угруповання військ «Південь» ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове, додав Сирський.



Він зазначив, що за три останні доби лише в операційній зоні угруповання військ «Південь» окупанти втратили близько 800 людей та понад 100 одиниць різної військової техніки.



Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що українські військові були змушені відійти з районів Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.



Водночас він повідомляв, що тривають жорсткі бої за Рівнопілля, Солодке та Яблукове.

