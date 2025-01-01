На Волині прощатимуться із Героєм Сергієм Семчуком

Сьогодні, 12 листопада, повертається до рідної Павлівської громади «на щиті» військовослужбовець Сергій Семчук. Краян просять гідно зустріти тіло Воїна та провести Героя в останню земну дорогу.

Про це у фейсбуці повідомляє Павлівська громада.

Орієнтовно об 11:00 траурний кортеж вирушить з міста Володимира (від моргу). Далі рухатиметься за маршрутом через Нововолинськ (орієнтовно об 11:30) – селище Іваничі (по вул.Грушевського о 12:00) – село Старосілля – село Павлівка (орієнтовно о 12:30) – село Клопочин – село Радовичі-Луковичі – село Орищі – село Бужковичі.

Чин поховання розпочнеться 13 листопада об 11:00 від домівки Захисника. Далі траурна хода рухатиметься до місцевого храму в селі Бужковичі.

В Павлівській громаді 12-13 листопада оголошено Дні жалоби.

«Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника України. Розділяємо з Вами біль від непоправної втрати Героя України. Вічна пам'ять та вічний спокій...» - йдеться у повідомленні.

Теги: загиблі, війна
