На Волині прощатимуться із Героєм Сергієм Семчуком
Сьогодні, 09:10
Сьогодні, 12 листопада, повертається до рідної Павлівської громади «на щиті» військовослужбовець Сергій Семчук. Краян просять гідно зустріти тіло Воїна та провести Героя в останню земну дорогу.
Про це у фейсбуці повідомляє Павлівська громада.
Орієнтовно об 11:00 траурний кортеж вирушить з міста Володимира (від моргу). Далі рухатиметься за маршрутом через Нововолинськ (орієнтовно об 11:30) – селище Іваничі (по вул.Грушевського о 12:00) – село Старосілля – село Павлівка (орієнтовно о 12:30) – село Клопочин – село Радовичі-Луковичі – село Орищі – село Бужковичі.
Чин поховання розпочнеться 13 листопада об 11:00 від домівки Захисника. Далі траурна хода рухатиметься до місцевого храму в селі Бужковичі.
В Павлівській громаді 12-13 листопада оголошено Дні жалоби.
«Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника України. Розділяємо з Вами біль від непоправної втрати Героя України. Вічна пам'ять та вічний спокій...» - йдеться у повідомленні.
