Поки волинянин на війні, батьки втілюють його мрію

збирають урожай.



Про це повідомляє



Як розповів 63-річний господар Володимир Хвостюк, син хотів цим займатися і купив розсаду, його забрали на війну і батьки продовжили справу. На 50 сотках висадили 15 тисяч розсади сорту "Анкома".



Капуста цьогоріч вродила щедро, — каже господар, — частину врожаю уже продали, ціни на білокачанну капусту цієї осені нижчі, ніж торік.



"На села вивозив, ми десь два тони продали по 10 гривень кілограм капусти, минулого року по 15 була ніби. Ми цього року не заробили, за насіння вернули гроші", — говорить Володимир Хвостюк.



Одна головка капусти важить від одного до чотирьох кілограмів, каже господиня Надія.



"Перший раз я її сама полола, бо не було кому. А скільки просила, не купляй тої капусти, в мене ж теж літа, та й мусимо, не збудемо корови з’їдять", — говорить Надія Хвостюк.



Вирощування капусти — це довгий і складний процес: спочатку її підживлювали, потім садили сажалкою, трактором рихлили, пололи, кропили, щоб не з’їла гусінь, говорить Володимир Хвостюк.



Подружжя Хвостюків має трьох синів, двоє з них — нині на передовій. Чоловіків у селі, каже Надія, залишилося небагато.



"Якби ж не та війна ще, щоб були діти вдома. Переживаєш, є такі ночі, що й не сплю. Не подзвонить і вже душа болить. Дуже тяжко в селі без чоловіка. Як немає чоловіка, то все вмирає. Бо в нас є такі жінки, що чоловіки повмирали, то що можуть, те й тримають", — розповідає господиня.



Наступного року родина думала не садити капусту, проте вирішили, що будуть, щоб життя тривало, каже подружжя Хвостюків.





