Які продукти зростуть у ціні до кінця року: прогноз





Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі



За його словами, найбільше за рік зросли ціни на м’ясо, м’ясопродукти, фрукти та соняшникову олію. Водночас завдяки гарному врожаю стабілізувалися ціни на овочі. Сезонне здорожчання м’яса та м’ясопродуктів очікується ближче до новорічних свят через зростання попиту, проте істотного стрибка цін на свинину не прогнозують завдяки збільшеному імпорту.



Ціни на яйця тримаються стабільно протягом останніх кількох місяців, а молочні продукти здорожчали в середньому на 2% за рік. Сезонні коливання можуть впливати на ринок цитрусових — апельсини й мандарини, за прогнозами, знизяться в ціні через збільшення пропозиції.



Щодо факторів, які впливають на зростання цін, аналітик зазначає:



Проблеми в енергетиці та відключення електроенергії змушують підприємства витрачати більше на зберігання продуктів, що відображається на кінцевій ціні.



Висока вартість робочої сили через дефіцит кадрів також збільшує націнку на продукти.



Ціни на кормову базу для м’ясних і молочних продуктів залишаються відносно стабільними, оскільки врожайність сільгоспкультур не зазнала значних змін.



Таким чином, українцям варто готуватися до поступового здорожчання м’яса, фруктів та олії, водночас овочі та яйця залишаться доступними.

