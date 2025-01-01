Курс валют на 12 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,01 (+6 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,61 (+11 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,49 (+8 коп.)





Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 12 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 6 копійок і становить 42,61 гривні.

