12 листопада на Волині: гортаючи календар

Юрій Погуляйко, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).



За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Борис, Данило, Дмитро, Костянтин.



Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначають колишній голова Волинської військової облдержадміністрації, волонтер ГО "Автомайдан України"(на фото).За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Борис, Данило, Дмитро, Костянтин.Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію