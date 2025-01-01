12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають колишній голова Волинської військової облдержадміністрації Юрій Погуляйко, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).
За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Борис, Данило, Дмитро, Костянтин.
Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
