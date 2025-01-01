«У перші дні був аншлаг»: у 15 ліцеях Луцька монтують системи очищення води





Про це Ірина Кудря.



У перелік закладів, де встановили системи для очищення води, потрапив ліцей №18. Тут, зі слів директора Сергія Скорохода, навчається 1247 дітей. Фонтанчики розташували у коридорі на першому поверсі місяць тому.



"Раніше тут були наші фонтанчики і були від загальної мережі центрального постачання води. Крім функціонування питних фонтанчиків, очищена вода йде для приготування їжі в їдальню. У перші дні був аншлаг, дітям хотілося попробувати і їм було цікаво. Зараз вже увійшло у звичну норму, що це є питна вода", — сказав керівник школи.



Питні фонтанчики безконтактні. Учень ліцею Тарас Чудовець розповів, що носити з собою пляшки з водою більше немає потреби, оскільки школярі користуються питними фонтанчиками.



"Якийсь час я пив цю воду, вона була нормальна, питна, але хотілося кращої. Потім я почав приносити свою, але як поставили ці фонтанчики і я не бачу потреби носити", — зазначив школяр.



Нову систему очищення води та питні фонтанчики встановили також в Луцькому ліцеї №10, де навчається понад 1000 учнів. Станція ще не працює, зазначив директор Олег Михальчук, оскільки її ще мають під'єднати.



"До цього часу у закладі були питні фонтанчики і вони лишаться. Ми їх руйнувати не будемо, це буде як альтернативне джерело пиття води. Я думаю, що більше дітей все-таки будуть пити біля цього фонтанчика, який запрацює незабаром", — додав керівник навчального закладу.



Першу систему очищення води й безконтактні фонтанчики наприкінці 2023 року встановили у ліцеї №22, де здобувають освіту понад 1500 учнів, зазначив директорка Лариса Кучер. Тоді керівник "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк розповідав, що встановлена система очищує воду: всі домішки, які в трубах, проходять через вугільні фільтри, а ультрафіолет вбиває бактерії та віруси.



Два роки діти й працівники харчоблока користуються спеціально очищеною водою для пиття та приготування їжі. Зі слів Лариси Кучер, школа відгукується схвально про систему очистки.



"Позитивні відгуки, бо немає накипу такого, як було раніше коли вода не очищена і воно дає цей результат. Вода так само пройшла і сертифікацію, брали проби не один раз. Буває, що батьки, коли приходять за дітьми, теж набирають собі водичку", — сказала освітянка Лариса Кучер.



Скільки грошей витратили на встановлення систем очищення води в "Луцькводоканалі" не озвучують. Зі слів речниці комунального підприємства Ірини Кудрі, проєкт триває.

