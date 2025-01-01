У Ковелі вперше вручили премію імені Галини Божик за розвиток бібліотек Волині

Галини Божик «За подвижництво у розвитку бібліотек Волині», заснованої міською радою та Волинським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації.



Про це інформує



Церемонія нагородження пройшла у Ковельській центральній бібліотеці, яку понад 30 років очолювала Галина Божик — заслужена працівниця культури України, що присвятила своє життя бібліотечній справі.



Першою лауреаткою премії стала Ольга Бичковська, багаторічна колега Галини Божик. Вона подякувала за відзнаку та передала грошову винагороду на потреби Збройних Сил України.



Надалі премію вручатимуть щороку до Всеукраїнського дня бібліотек одному бібліотекарю Волині — члену Української бібліотечної асоціації. Лауреат отримуватиме диплом і 10 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі вперше відбулося вручення премії імені«За подвижництво у розвитку бібліотек Волині», заснованої міською радою та Волинським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації.Про це інформує ВолиньUA Церемонія нагородження пройшла у Ковельській центральній бібліотеці, яку понад 30 років очолювала Галина Божик — заслужена працівниця культури України, що присвятила своє життя бібліотечній справі.Першою лауреаткою премії стала, багаторічна колега Галини Божик. Вона подякувала за відзнаку та передала грошову винагороду на потреби Збройних Сил України.Надалі премію вручатимуть щороку до Всеукраїнського дня бібліотек одному бібліотекарю Волині — члену Української бібліотечної асоціації. Лауреат отримуватиме диплом і 10 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію