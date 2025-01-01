У Ковелі вперше вручили премію імені Галини Божик за розвиток бібліотек Волині

У Ковелі вперше вручили премію імені Галини Божик за розвиток бібліотек Волині
У Ковелі вперше відбулося вручення премії імені Галини Божик «За подвижництво у розвитку бібліотек Волині», заснованої міською радою та Волинським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації.

Про це інформує ВолиньUA.

Церемонія нагородження пройшла у Ковельській центральній бібліотеці, яку понад 30 років очолювала Галина Божик — заслужена працівниця культури України, що присвятила своє життя бібліотечній справі.

Першою лауреаткою премії стала Ольга Бичковська, багаторічна колега Галини Божик. Вона подякувала за відзнаку та передала грошову винагороду на потреби Збройних Сил України.

Надалі премію вручатимуть щороку до Всеукраїнського дня бібліотек одному бібліотекарю Волині — члену Української бібліотечної асоціації. Лауреат отримуватиме диплом і 10 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: премія, бібліотеки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін розпустив наглядову раду «Енергоатому», чекають на терміновий аудит
Сьогодні, 23:19
«У перші дні був аншлаг»: у 15 ліцеях Луцька монтують системи очищення води
Сьогодні, 22:43
У Ковелі вперше вручили премію імені Галини Божик за розвиток бібліотек Волині
Сьогодні, 22:12
Луцьку автостанцію роблять безбар’єрною для маломобільних людей
Сьогодні, 21:45
На Волині зустріли черговий евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 21:15
Медіа
відео
1/8