На Волині зустріли черговий евакуаційний потяг з Донеччини
На вокзалі в Ковелі 11 листопада зустріли черговий евакуаційний потяг. За прихистком приїхали 14 пасажирів з Донеччини.

Переселенців зустріли медики, волонтери, рятувальники і правоохоронці, розповіла Суспільному старша інспекторка сектору комунікацій управління Нацполіції Волині Анна Павловська.

За даними Ковельської районної адміністрації, одразу після прибуття люди мали можливість отримати медичну допомогу. Пенсіонерам допомогли дістатися до автобуса, який повіз людей в місця тимчасового проживання.

Переселенців тимчасово прихистять у Камінь-Каширському районі, повідомили в поліції.

Довідково: станом на початок листопада 2025 року на Волині облаштували 1400 ліжкомісць для поселення внутрішньо переміщених українців. Йдеться про облаштовані місця в Луцькому, Ковельському, Володимирському і Камінь-Каширському районах, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод. Одномоментно область може прийняти наразі пів тисячі людей.

