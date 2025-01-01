Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 12 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, подекуди туман, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.
