«Страшні крики були»: лучани розповіли про смерть чоловіка у їхньому будинку





Чоловік з ознаками неадекватної поведінки бився у двері сусідів, йдеться у сюжеті телеканалу



Згодом йому стало зле – медики не змогли його врятувати. Люди кажуть, у квартирі, звідки вибіг чоловік, давно збираються підозрілі компанії. Поліція з’ясовує обставини трагедії.



Зі слів місцевих, тут, в одній із квартир, уже давно збираються підозрілі компанії – подейкують, для вживання наркотичних речовин.



«Вчора показували фотографії квартири, – це взагалі антисанітарія. Мешканці зверталися до поліції, але ніякої користі з того немає», – розповідає сусідка Юлія.



Наразі розповідають, що у квартирі, з якої вибіг чоловік, постійно хтось буває, але хто ці люди та скільки їм років – невідомо.



Сусіди кажуть, що у той вечір чули крики та ненормативну лексику.



«Я як йшла, піднімалася сходами – дуже кричали зверху. Не знаю, хто це – чи п’яний, чи наркоман. Явно кричав на весь під’їзд, було гучно. Тільки чи це з 54-ї квартири – не можу сказати. Бо я йшла на третій поверх, а крики були з поверху 9-го», – каже мешканка будинку Світлана.

