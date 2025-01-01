«Страшні крики були»: лучани розповіли про смерть чоловіка у їхньому будинку

Мешканці луцької багатоповерхівки на проспекті Соборності налякані подією, що трапилась у їхньому під’їзді.

Чоловік з ознаками неадекватної поведінки бився у двері сусідів, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

Згодом йому стало зле – медики не змогли його врятувати. Люди кажуть, у квартирі, звідки вибіг чоловік, давно збираються підозрілі компанії. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Зі слів місцевих, тут, в одній із квартир, уже давно збираються підозрілі компанії – подейкують, для вживання наркотичних речовин.

«Вчора показували фотографії квартири, – це взагалі антисанітарія. Мешканці зверталися до поліції, але ніякої користі з того немає», – розповідає сусідка Юлія.

Наразі розповідають, що у квартирі, з якої вибіг чоловік, постійно хтось буває, але хто ці люди та скільки їм років – невідомо.

Сусіди кажуть, що у той вечір чули крики та ненормативну лексику.

«Я як йшла, піднімалася сходами – дуже кричали зверху. Не знаю, хто це – чи п’яний, чи наркоман. Явно кричав на весь під’їзд, було гучно. Тільки чи це з 54-ї квартири – не можу сказати. Бо я йшла на третій поверх, а крики були з поверху 9-го», – каже мешканка будинку Світлана.

Пів міста у наркоманських притонах. На центральних вулицях. Сусіди все знають але бояться заявляти. Це нормально? Поліція не бачить чи кришує?
