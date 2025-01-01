В музеї у Луцьку презентували виставку-проєкт «Голодні жнива»
Сьогодні, 19:04
11 листопада у Луцьку презентували науково-просвітницьку виставку-проєкт "Голодні жнива". Він поєднує матеріали Інституту національної пам’яті "Спротив геноциду" і колекцію матеріалів із Волинського краєзнавчого музею.
Про це розповів Суспільному завідувач науково-експозиційного відділу Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек.
"В матеріалах виставки відвідувачі можуть знайти інформацію про те, що голодомор-геноцид у 1932-1933 роках передувало 4 тисячі повстань. Пояснено чому саме на території українських земель відбулись ці жахливі і моторошні події. Проєкт знайомить з історією того, що українці постійно чинили спротив. І голодомору також передували повстання", — сказав Богдан Зек.
Серед матеріалів виставки — фотодокументи, архівні довідки, колоски зерна, сито для борошна, а поряд — дерев’яна миска із каштанами, які у часи голодомору рятували людей.
Як розповіла відвідувачка виставки Людмила, її бабуся, яка жила на Камінь-Каширщині, розповідала: радянська влада забирала в людей останнє.
"Було скрутно жити. Особливо, там де було багато дітей, у яких з війни не повернулися батьки. Дуже часто у людей забирали реманент чи худобу по кілька разів, бо це все не декларувалосясь, не записувалося", — говорить відвідувачка виставки.
Також у рамках науково-просвітницького проєкту "Голодні жнива"представили книгу "Волинь пам’ятає". Працівниця музею зачитала відвідувачам спогади Яковець Ніни Герасимівни, яка народилася у 1924 році на Житомирщині, а зараз живе в селі Заболоття Любомльського району.
"Дуже хотілося їсти. Ми всі були голодні, пухлі. Їли сухе коріння рогози з макухою. Шукали на полі гнилу картоплю і варили кисіль. На моїх очах, забрали мого діда. І батька повели невідомо куди. Люди лежали під тином і там помирали. Їх мертвих кидали на підводу і везли на кладовище. А найстрашніший випадок був, коли мої сусіди порізали своїх дітей і їли їх", — зачитала працівниця музею Ганна Дрищан.
На виставці розмістили стіл, лаву, макітру із дерев’яними ложками, глек. Відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з експозицією упродовж місяця.
Довідково: зі слів Богдана Зека, у період голодомору 1932-1933 роках за різними даними істориків загинули понад 4 мільйони українців. Голод відбувався на всіх українських землях, що входили до складу Радянського Союзу.
