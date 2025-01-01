Зброю, з якої вбили Ірину Фаріон, досі не знайшли

Ірини Фаріон дослідили речові докази. Однак зброю, з якої було вчинено вбивство, досі не знайшли.



Про це повідомило Суспільне Львів, передає



«У вівторок, 11 листопада, у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. У залі суду почали досліджувати речові докази, зокрема гільзу, яку виявили на місці вбивства. Зброю, з якої вбили Фаріон, так і не знайшли», - йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що в судовому засіданні дослідили такі речові докази: запахові сліди з поверхні лавки, запахові сліди з стільця №1, запахові сліди з стільця №2, змиви з поверхні накладки лавки, змиви зі стільця №1 та №2, гільзу маркуванням 9 на 18, змиви з поверхні долоні лівої та правої руки В'ячеслава Зінченка, а також мобільний телефон, вилучений під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого.



Після дослідження речових доказів, відбувся допит свідка — власниці квартири на вулиці Костюшка, 2 де обвинувачений орендував кімнату.



Також, адвокат Зінченка подав ще одне клопотання, щоб вислухали інших трьох свідків. При цьому він звернув увагу суду на те, що в сторони захисту є підстави вважати, що на цих свідків можуть чинити тиск правоохоронці або інші особи, які «зацікавлені у найшвидшому розгляді цієї справи без з'ясування фактичних обставин». Зокрема один зі свідків, за його словами, отримав погрози, які стосувалися життя та здоров'я його та дитини, із закликами не приходити в суд.



Повідомляється, що наступне засідання відбудеться 13 листопада.

