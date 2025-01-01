72 бригада, яка захищає Покровськ, отримала велику партію дронів від Володимира Кличка та «Української команди»
Сьогодні, 17:38
Волонтери «Української команди» та Володимир Кличко передали велику партію дронів 72 бригаді, яка захищає Покровський напрямок.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Завдяки Володимиру Кличку передали велику партію дронів бійцям легендарної 72 бригади імені Чорних Запорожців. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київ та Київщину, Харківщину. А сьогодні б’ють ворога на Покровському напрямку», - йдеться у повідомленні.
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що бійцям на Покровському напрямку дуже потрібна допомога.
«Покровський напрямок сьогодні – найгарячіший. Там йдуть важкі бої. Наші захисники ціною колосальних зусиль та відваги стримують ворога. А ми маємо їм допомогти. Впевнений, що вже завтра ці дрони полетять на голови оркам», - сказав Палатний.
Володимир Кличко подякував воїнам за мужність і наголосив, що дрони допоможуть зберегти життя наших захисників.
«Це безпілотне обладнання допоможе боронити нашу країну. А також допоможе нашим героям – збереже їх життя. Дякую вам, хлопці! Разом з гарним настроєм до Перемоги!» - сказав Кличко під час передачі дронів.
Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко та «Українська команда» привезли декільком бригадам на Донбас дрони різних типів та системи РЕБ.
Також повідомлялося, що Володимир Кличко завдяки підтримці іноземних партнерів передав на передову 6 броньованих автомобілів «Кобра», кожний з яких коштує близько 250 тисяч доларів.
