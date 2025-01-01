Аварія на Володимирській: 43-річний лучанин, який збив двох підлітків, з'явився до поліції
Сьогодні, 16:49
У Луцьку вчора на Володимирській водій, керуючи автомобілем Ford, здійснив наїзд на двох 15-річних підлітків, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потім він залишив автомобіль та втік з місця події. Сьогодні чоловік прийшов до поліції сам.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Водій з’явився до поліції, його освідували, допитали, слідчі дії щодо вчинення ним аварії тривають", - прокоментували у поліції.
Нагадаємо, що унаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для обстеження. Хлопця госпіталізували, дівчину після надання меддопомоги відпустили додому.
На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Особу водія встановили – це 43-річний лучанин.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
