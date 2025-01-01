Аварія на Володимирській: 43-річний лучанин, який збив двох підлітків, з'явився до поліції

У Луцьку вчора на Володимирській водій, керуючи автомобілем Ford,, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потім він залишив автомобіль та втік з місця події. Сьогодні чоловік прийшов до поліції сам.Про цеповідомили у пресслужбі поліції Волині."Водій з’явився до поліції, його освідували, допитали, слідчі дії щодо вчинення ним аварії тривають", - прокоментували у поліції.Нагадаємо, що унаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для обстеження. Хлопця госпіталізували, дівчину після надання меддопомоги відпустили додому.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Особу водія встановили – це 43-річний лучанин.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.