У Луцькому районі із замовника будівництва автоцентру стягнули майже 2 мільйони у місцевий бюджет

У Луцькому районі із замовника будівництва автоцентру стягнули майже 2 мільйони у місцевий бюджет
За втручання прокуратури із замовника будівництва стягнуто 1,9 млн грн на користь Підгайцівської сільської ради Луцького району.

Про це повідомили у пресслудбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили участь у розгляді Господарським судом Волинської області справи про стягнення із приватного підприємства на користь сільської ради пайової участі в розвитку інфраструктури, а також інфляційних втрат і 3% річних, нарахованих за порушення зобов’язання.

Замовник будівництва центру продажу та обслуговування автомобілів у селі Липини Луцького району у 2021 році ввів об’єкт в експлуатацію, проте не сплатив до бюджету громади пайової участі.

В ситуацію втрутилися прокурори.

Згідно з рішенням суду, який задовольнив позовні вимоги прокуратури, суб'єкт господарювання сплатить до бюджету громади заборговані кошти.

Зауважимо, що у 2025 році судами загалом задоволено позовні вимоги волинських прокурорів про стягнення із забудовників до місцевих бюджетів 24,4 млн гривень.

На виконання рішень суду замовники будівництва вже сплатили 18,5 млн грн, з яких найбільше – 11,2 млн грн – надійшло у бюджет міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, замовник, Луцький район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Володимирській: 43-річний лучанин, який збив двох підлітків, з'явився до поліції
Сьогодні, 16:49
ЗСУ відступили біля 5 населених пунктів у Запорізькій області, – Сили оборони Півдня
Сьогодні, 16:31
У Луцькому районі із замовника будівництва автоцентру стягнули майже 2 мільйони у місцевий бюджет
Сьогодні, 16:09
Авто - за 300 гривень: у Луцьку розігрують Nissan Leaf за донат
Сьогодні, 15:40
Масштабна корупція в енергетиці: НАБУ повідомило про підозру Карлсону та ще 6 посадовцям
Сьогодні, 15:03
Медіа
відео
1/8