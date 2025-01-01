У Луцькому районі із замовника будівництва автоцентру стягнули майже 2 мільйони у місцевий бюджет
Сьогодні, 16:09
За втручання прокуратури із замовника будівництва стягнуто 1,9 млн грн на користь Підгайцівської сільської ради Луцького району.
Про це повідомили у пресслудбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили участь у розгляді Господарським судом Волинської області справи про стягнення із приватного підприємства на користь сільської ради пайової участі в розвитку інфраструктури, а також інфляційних втрат і 3% річних, нарахованих за порушення зобов’язання.
Замовник будівництва центру продажу та обслуговування автомобілів у селі Липини Луцького району у 2021 році ввів об’єкт в експлуатацію, проте не сплатив до бюджету громади пайової участі.
В ситуацію втрутилися прокурори.
Згідно з рішенням суду, який задовольнив позовні вимоги прокуратури, суб'єкт господарювання сплатить до бюджету громади заборговані кошти.
Зауважимо, що у 2025 році судами загалом задоволено позовні вимоги волинських прокурорів про стягнення із забудовників до місцевих бюджетів 24,4 млн гривень.
На виконання рішень суду замовники будівництва вже сплатили 18,5 млн грн, з яких найбільше – 11,2 млн грн – надійшло у бюджет міста Луцька.
