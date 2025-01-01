Масштабна корупція в енергетиці: НАБУ повідомило про підозру Карлсону та ще 6 посадовцям





Про це повідомили у НАБУ, пише



Так, підозри отримали:



- бізнесмен — керівник злочинної організації. За даними слідства, він діяв під кодовим ім’ям Карлсон. Як заявляв народний депутат Ярослав Железняк, йдеться про Тимура Міндіча;



- колишній радник міністра енергетики під прізвиськом Рокет;



- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» — за даними слідства, він прикривався прізвиськом Тенор;



- чотири особи — «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.



Із 7 підозрюваних 5 уже затримали.



Як розповіли у НАБУ, спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. А до фінального етапу операції залучили увесь особовий склад Національного бюро.



У межах цієї операції правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, а також вилучили значний масив документів і готівкових коштів.

