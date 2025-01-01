Масштабна корупція в енергетиці: НАБУ повідомило про підозру Карлсону та ще 6 посадовцям
Сьогодні, 15:03
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри сімом членам злочинної організації, які, за даними слідства, причетні до масштабної корупційної схеми в енергетиці.
Про це повідомили у НАБУ, пише Громадське.
Так, підозри отримали:
- бізнесмен — керівник злочинної організації. За даними слідства, він діяв під кодовим ім’ям Карлсон. Як заявляв народний депутат Ярослав Железняк, йдеться про Тимура Міндіча;
- колишній радник міністра енергетики під прізвиськом Рокет;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» — за даними слідства, він прикривався прізвиськом Тенор;
- чотири особи — «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.
Із 7 підозрюваних 5 уже затримали.
Як розповіли у НАБУ, спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. А до фінального етапу операції залучили увесь особовий склад Національного бюро.
У межах цієї операції правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, а також вилучили значний масив документів і готівкових коштів.
