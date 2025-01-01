Авто - за 300 гривень: у Луцьку розігрують Nissan Leaf за донат

Олександр Левчук разом із БФ «Ангар. Україна» розігрують Nissan Leaf за донат в межах збору «На дрони».



Шанс отримати авто має кожен охочий, кажуть організатори, пише



Для цього треба задонатити 300 грн.



Один донат — це один шанс на перемогу, але кількість спроб необмежена.



Зібрати планують 1 млн грн.



Як тільки збір перетне цю позначку, в прямому ефірі Instagram оберуть переможця.



Станом на 11 листопада сума збору становить понад 63 тис. грн.



50% зібраних коштів спрямують на деталі для FPV-дронів, які Олександр Левчук складає разом із друзями. Іншу частину збору спрямують безпосередньо на FPV-дрони, які закупить БФ «Ангар. Україна».



Учасників, які не є клієнтами Монобанку, просять обов’язково вказувати контактний номер телефону.

