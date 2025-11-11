ЗСУ відступили біля 5 населених пунктів у Запорізькій області, – Сили оборони Півдня





Про це повідомили Сили оборони Півдня, пише



"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні Сили України з утримуваних позицій. Так, за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.



Військові повідомили, що внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.



"Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам це зробити!, - говориться у повідомленні.



Також за Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої.



За даними Сил оборони Півдня, російські загарбникик зі східного напрямку прагнуть охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського. "Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові та інші підрозділи", - зазначили військові.

