Умєров прибув у Стамбул, «щоб розблокувати процес» обміну полоненими

Умєров прибув у Стамбул, «щоб розблокувати процес» обміну полоненими
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до турецького міста Стамбул.

Про це він повідомив у Facebook, пише Громадське.

«Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість — і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке — українці мають повертатись додому з полону», — написав він.

Він зазначив, що вже проводив зустрічі у Туреччині, не розкривши деталей.

Нагадаємо, у жовтні Україна провела комбінований обмін. Тоді з російської неволі звільнили 185 військових та 20 цивільних українців — частину з них обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, частину — в межах чергового, 69-го обміну.

Президент Володимир Зеленський у вересні казав, що Україна контактує з росією для підготовки нового обміну полоненими, у межах якого з неволі хочуть звільнити тисячу українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, обмін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Умєров прибув у Стамбул, «щоб розблокувати процес» обміну полоненими
Сьогодні, 17:06
Аварія на Володимирській: 43-річний лучанин, який збив двох підлітків, з'явився до поліції
Сьогодні, 16:49
ЗСУ відступили біля 5 населених пунктів у Запорізькій області, – Сили оборони Півдня
Сьогодні, 16:31
У Луцькому районі із замовника будівництва автоцентру стягнули майже 2 мільйони у місцевий бюджет
Сьогодні, 16:09
Авто - за 300 гривень: у Луцьку розігрують Nissan Leaf за донат
Сьогодні, 15:40
Медіа
відео
1/8