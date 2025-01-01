Умєров прибув у Стамбул, «щоб розблокувати процес» обміну полоненими

Рустем Умєров прибув до турецького міста Стамбул.



Про це він повідомив у Facebook, пише



«Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість — і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке — українці мають повертатись додому з полону», — написав він.



Він зазначив, що вже проводив зустрічі у Туреччині, не розкривши деталей.



Нагадаємо, у жовтні Україна провела комбінований обмін. Тоді з російської неволі звільнили 185 військових та 20 цивільних українців — частину з них обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, частину — в межах чергового, 69-го обміну.



Президент Володимир Зеленський у вересні казав, що Україна контактує з росією для підготовки нового обміну полоненими, у межах якого з неволі хочуть звільнити тисячу українців.

