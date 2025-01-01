Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 11 – 16 листопада
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 16 листопада.
Сучасне осмислення класичної історії!
У вівторок, 11 листопада, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).
Це прониклива розповідь про любов і зраду, про людську гідність і право на почуття, що не втрачає актуальності крізь час.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Дотепна й несподівана історія про пошуки себе у світі, де все здається знайомим, але водночас абсурдним.
У суботу, 15 листопада, о 18:00, на камерній сцені – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Гумор і філософія тут переплітаються, створюючи яскраву гру уяви, у якій кожен впізнає частинку власного «першого разу».
Сучасне прочитання улюбленої казки!
У неділю, 16 листопада, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У поєднанні яскравої музики, танців і живого гумору ця історія звучить по-новому — про мрію, добро і віру в диво, яке завжди поруч із тими, хто має щире серце.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Життєва й водночас іронічна історія про стосунки, які випробовуються часом, випадковостями й людськими слабкостями.
У неділю ввечері, 16 листопада, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Гумор, динамічні ситуації та яскраві характери створюють атмосферу, у якій сміх стає найкращим ліками від повсякденних тривог.
Коментарі 0
