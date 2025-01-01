Де у Луцьку та коли можна подивитися фільм про гурт «Океан Ельзи», який став символом незалежної України
Сьогодні, 13:44
У кінотеатрах Луцька стартував показ фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». Стрічка розповідає історію легендарного українського гурту, який став символом незалежної України.
Фільм став першим документальним проєктом про «Океан Ельзи». Його створили Sweet.TV Originals разом зі студією Knife! Films. Стрічка поєднує архівні кадри, раніше невідомі факти та спогади учасників і людей, які були поруч із музикантами впродовж їхнього шляху, пише misto.media.
Під час роботи над фільмом команда опрацювала багато архівів і записала десятки годин інтерв’ю. Вони хотіли показати шлях гурту від перших концертів до того, як він став справжнім символом України.
Фронтмен колективу Святослав Вакарчук сказав, що цей фільм — не тільки про «Океан Ельзи», а й про українців, які разом проходять через випробування і зберігають віру в майбутнє.
Генеральний продюсер Sweet.TV Юрій Поворозник відзначив, що ця робота стала важливою подією для українського кіно і розповідає про гурт та життя країни за останні 30 років.
Стрічка показує успіхи музикантів та складні моменти — зміни складу, конфлікти та виклики, які вони переживали разом із країною.
Де подивитись
Кінотеатр Multiplex у «Промені»
Сеанси:
у середу о 13:30, 16:20, 19:30;
в інші дні о 12:30, 14:40, 15:30, 18:30, 19:00, 19:50,
Ціна квитків у Multiplex: від 140 грн, залежно від часу сеансу та залу (щосереди — 80 грн).
Кінотеатр «Прем’єр Сіті»
Сеанси: 16:10, 17:50.
Ціна квитків у «Прем’єр Сіті»: 80—140 грн.
