Туреччина скорочує залежність від російського газу

поступово слабшає.



Про це пише



У 2024 році Анкара імпортувала 21,6 млрд кубометрів російського газу через трубопроводи TurkStream і Blue Stream, що становить майже половину загального імпорту. Водночас Туреччина активно скорочує залежність від москви, нарощуючи закупівлі зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США та розвиваючи власний видобуток на шельфі Чорного моря.



Попри спроби кремля втримати стратегічний контракт із Туреччиною, переговори з «Газпромом» проходять на тлі зростання недовіри до російських енергопостачань.



Анкара дедалі частіше демонструє готовність маневрувати між постачальниками, щоб не опинитися заручницею російського газового шантажу.



Навіть турецькі експерти визнають, що залежність від москви стала для країни проблемним фактором. За словами засновника Центру досліджень Туреччини та росії Айдина Сезера, «у короткостроковій перспективі повна заміна російського газу складна», однак саме це визнається головною стратегічною метою енергетичної політики Анкари.



Таким чином, навіть формальне збереження частки російського газу не свідчить про зміцнення позицій кремля — навпаки, Туреччина послідовно готується до енергетичної автономії, що позбавить москву одного з небагатьох важелів впливу на регіон.



