У Покровську - понад 300 окупантів, - ДШВ





Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише



Як кажуть військові, окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для української повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості.



Нині у місті перебувають понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію.



Водночас Сили оборони продовжують виявляти та знищувати російські групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.



Від початку листопада Сили оборони ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 — поранені. До зачистки міста продовжують залучати різні ланки Сил оборони — підрозділи безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.



Що відбувається в Покровську?



Як зазначав моніторинговий портал DeepState, протягом місяців Покровський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту, де війська рф активно тиснуть на позиції Сил оборони й намагаються виконати одне з наймасштабніших завдань у Донецькій області — захопити Покровськ.



До міста, де тривають бої, десантувалися спецпідрозділи ГУР, які змогли пробити там наземний коридор.



Також тривалий час бойову роботу на Покровському напрямку ведуть бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України. У СБУ повідомили, що після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність бійців «Альфи» там значно збільшилась.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання росіян, які продовжують спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання.



Однак Сирський наголосив: оточення чи блокування міст немає. За його словами, зараз триває комплексна операція зі знищення російських сил і витіснення їх із Покровська.



А втім, деякі військові, з яким вдалося поспілкуватися hromadske, ставлять під сумнів можливість зачистити місто через перевагу ворога.

