Зеленський приїхав у Херсон

Володимир Зеленський сьогодні у Херсоні, у третю річницю визволення міста, відзначив херсонців різних професій державними нагородами.



Про це Глава держави повідомив у Телеграмі, передає



«Сьогодні відзначаємо дуже важливий день – третю річницю вигнання російських окупантів із Херсона. Відзначив державними нагородами людей різних професій – військових і цивільних, – які всі в Херсоні служать для своєї держави», - підкреслив Зеленський.



Він наголосив, що саме херсонці відіграли визначальну роль у боротьбі з окупантом, а також у поверненні міста до життя.



«І найважливіше, що є саме такі люди. Впевнений, що це найважливіше, що є в Херсоні. Це і є Херсонщина, це і є Україна. Люди, які щодня захищають життя, які живуть заради України й допомагають, волонтерять, зберігають життя. Наші військові, наші ДСНС-ники», - сказав Президент.



Він, зокрема, повідомив, що сьогодні у Херсоні відвідав лікарню. «Хочу подякувати лікарям, медичним сестричкам, медбратам», - зазначив Глава держави.



Окремо Зеленський відзначив місцевих фермерів: «Хочу подякувати фермерам - серед них багато героїчних людей. Ви серед тих, хто зберіг цю цілісність нашої держави. Відновили надію на перемогу. Це так важливо».



Глава держави також додав, що проведе у Херсоні спеціальну нараду з місцевими посадовцями та відповідальними за безпеку представниками безпілотної складової Сил оборони України та спецслужб. «Ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон», - наголосив Зеленський.



У зверненні Президент повідомив, що передав Зірку Героя синові фермера, якого дуже добре знали у Херсоні та в усій державі, Олександра Гордієнка. «Він дуже багато зробив для того, щоб Херсонщина жила, щоб розмінувати наші українські землі, захистити від дронів», - наголосив Зеленський.



11 листопада 2022 року Херсон був визволений від російських загарбників.



ЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, включно з Херсоном. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами. Водночас українські підрозділи утримують там свої позиції.

