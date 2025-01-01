У луцькій бригаді НГУ воює нащадок легендарного козацького гетьмана

Друг «Северин» є прямим нащадком легендарного козацького гетьмана, полководця Северина Наливайка.

Про це у телеграмі повідомляє луцька 20-та бригада оперативного призначення «Любарт» НГУ.

У минулому — професійний спортсмен. Та замість спортивних арен його шлях привів на поле бою.

Сьогодні він воює за Україну, так само як його батько і рідний брат. Для їхньої родини це не просто служба, а продовження поколінь, які стояли за цю землю.

Зараз «Северин» — ТВО командира взводу роти вогневої підтримки 20 бригади «Любарт». Воїн, якому довіряють і поважають.


