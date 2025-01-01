На Волині у комендантську годину зловили п’яного водія без прав

Патрульні склали адміністративні матеріали щодобез посвідчення за кермом, якого спіймали у Ковелі.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 11 листопада, близько 01:00 у Ковелі на вулиці Варшавській патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався під час дії комендантської години.Під час спілкування інспектори виявили у 46-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння він пройшов на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,24 проміле, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму.Окрім того, під час перевірки документів інспектори встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.