На Волині у комендантську годину зловили п’яного водія без прав

На Волині у комендантську годину зловили п’яного водія без прав
Патрульні склали адміністративні матеріали щодо нетверезого водія без посвідчення за кермом, якого спіймали у Ковелі.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 11 листопада, близько 01:00 у Ковелі на вулиці Варшавській патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався під час дії комендантської години.
На Волині у комендантську годину зловили п’яного водія без прав

Під час спілкування інспектори виявили у 46-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння він пройшов на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,24 проміле, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму.
На Волині у комендантську годину зловили п’яного водія без прав

Окрім того, під час перевірки документів інспектори встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Туреччина скорочує залежність від російського газу
Сьогодні, 12:35
У луцькій бригаді НГУ воює нащадок легендарного козацького гетьмана
Сьогодні, 12:10
На Волині у комендантську годину зловили п’яного водія без прав
Сьогодні, 11:51
На Волині суд покарав батька, син якого не ходив до школи та каменем розбив вікно односельчанина
Сьогодні, 11:36
Луцька громада завтра віддасть останню шану Герою Миколі Ясенюку
Сьогодні, 11:12
Медіа
відео
1/8