Луцька громада завтра віддасть останню шану Герою Миколі Ясенюку
Завтра, 12 листопада, у Луцькій громаді відбудеться прощання з військовослужбовцем Миколою Ясенюком.

Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.

У середу, 12 листопада, об 11:00 у Свято-Миколаївському храмі села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Ясенюка Миколи Сергійовича (22.05.2000 року народження).

Воїн загинув 3 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Жовте Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі села Жидичин.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у муніципалітеті.

