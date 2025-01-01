Луцька громада завтра віддасть останню шану Герою Миколі Ясенюку
Сьогодні, 11:12
Завтра, 12 листопада, у Луцькій громаді відбудеться прощання з військовослужбовцем Миколою Ясенюком.
Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
У середу, 12 листопада, об 11:00 у Свято-Миколаївському храмі села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Ясенюка Миколи Сергійовича (22.05.2000 року народження).
Воїн загинув 3 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Жовте Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі села Жидичин.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у муніципалітеті.
