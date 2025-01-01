На Волині суд покарав батька, син якого не ходив до школи та каменем розбив вікно односельчанина





Про це стало відомо



Батька з селище Благодатне притягнули до адміністративної відповідальності, бо його малолітній син 2010-го року народження стукав по вікнах та каменем розбив вікно місцевого мешканця, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.



Крім того, чоловіка звинуватили в тому, що він не слідкує за навчальним процесом та відвідуваністю школи. Зокрема, син без поважних причин з 1-го до 12-го вересня був відсутній у ліцеї, де навчається.



Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 184 КУпАП, тобто невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.



Батько має сплатити штраф у розмірі 1700 гривень та 605,6 гривень судового збору.

