На Волині суд покарав батька, син якого не ходив до школи та каменем розбив вікно односельчанина

У Нововолинську судили батька з Благодатного через те, що його син не ходив до школи і порушував громадський порядок. Чоловіка притягнули до відповідальності, бо той ухилився від виконання батьківських обов’язків.

Про це стало відомо БУГу з постанови Нововолинського міського суду від 28-го жовтня.

Батька з селище Благодатне притягнули до адміністративної відповідальності, бо його малолітній син 2010-го року народження стукав по вікнах та каменем розбив вікно місцевого мешканця, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.

Крім того, чоловіка звинуватили в тому, що він не слідкує за навчальним процесом та відвідуваністю школи. Зокрема, син без поважних причин з 1-го до 12-го вересня був відсутній у ліцеї, де навчається.

Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 184 КУпАП, тобто невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Батько має сплатити штраф у розмірі 1700 гривень та 605,6 гривень судового збору.

